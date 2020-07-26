تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صوراً حديثة للفنانة المصرية “وفاء عامر “من داخل كواليس “فيلم خان تيولا”، الذي تشارك في بطولته، وظهرت وفاء في الصور وهي ترتدي فستاناً أسود وشابوه أسود أيضاً، كما غيرت لون شعرها إلي الأحمر، وبدت بملامح مختلفة تماماً تناسب الشخصية التي تقدمها

وتقدم وفاء عامر شخصية جديدة في العمل، حيث تغير جلدها تماماً وتظهر بدور سيدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وهي الشخصية الرئيسية في الفيلم والمحركة للأحداث.

وفاء عامر تغير لون شعرها بسبب فيلم خان تيولا



فيلم خان تيولا يُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، كالفنان نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي،والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدني وإنتاج ريد كاربت للإنتاج السينمائي، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني، ومن المقرر أن يطرح برومو الدعائي المبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة الخلود وتمسك الناس بالحياة فى فندق تم بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث يتواجد بطل العمل الفنان نضال الشافعى بداخله ويحدث مفاجأة خلال الفيلم يقلب الأحداث رأسا على عقب .