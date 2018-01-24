وفاة إعلامية عربية بعد 3 ايام على زواجها... وشكوك بمقتلها

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن المذيعة المغربية الشابة هاجر العدلوني العلمي وافتها المنية امس (الثلثاء) بعد عقد قرانها بثلاثة أيام.

وتنتظر عناصر الشرطة القضائية في أمن البرنوصي زناتة في الدار البيضاء تقرير الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة المفاجئة للإعلامية التي وافتها المنية بعد تناولها وجبة معدة في بيت الأسرة في مدينة فاس، علماً ان زوجها يرقد في العناية المركزة حتى الآن.

وانتقلت الشرطة القضائية إلى منزل والدي الضحية في إقامة اليقين في منطقة سيدي مومن، وتم حجز بقايا أكل جلباه معهما من.

وأفادت مصادر موقع “كيفاش” المحلي أن عناصر الشرطة تعتبر، إلى حد الساعة، الوفاة مشكوك في أمرها، حيث ظهرت أعراض التسمم على صديق الزوج الذي شعر بدوار ثم بدأ في القيء، إلا أن الزوجة غابت عن الوعي، ما استدعى نقل الجميع إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن الإعلامية توفيت داخل سيارة الإسعاف.