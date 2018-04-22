وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بسكتة قلبية عن 34 عاما

توفيت مساء يوم الأحد الإعلامية والفنانة المغربية وئام الدحماني، عن عمر يناهز 34 سنة إثر سكتة قلبية بدبي.

وعبرت الفنانة المغربية جميلة البدوي المقيمة في الامارات، والإعلامية مريم سعيد، والمغنية خولة بنعمران، وخبيرة التجميل اسماء العمراني، ومليحة العرب فاتي جمالي، عن حزنهم الكبير، وصدمتهم بالخبر الفاجعة.

ودعت النجمات المغربيات المستقرات في الخليج بالرحمة والمغفرة لوئام، المولودة في القنيطرة والبالغة من العمر 34 سنة.

كما نعتها الفنانة الاماراتية احلام عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمها وان يبدل سيئاتها حسنات اللهم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله واجعلها في جناتك جنات النعيم يا رحيم #ارحمها #وئام_الدحماني في ذمه الله #ادعوا_لها”.

واشتغلت الدحماني في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، لكنها قررت الاتجاه إلى مجال الغناء، قدمت فيديو كليب «أهلاً وسهلا» بعام 2010، وصور الكليب في الهند كما إنها اشتهرت بالطابع الهندي حيث قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية مع قنوات زي للمشاريع الترفيهية و زي أفلام، ودمت العديد من فيديو كليب بنفس الطابع.

واتجهت بعام2011 إلى مجال التمثيل، وذلك بعد أن شاركت في مسلسل ضلال الماضي كممثلة، واستمرت بالتمثيل والتقديم والغناء.