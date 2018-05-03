وفاة الفنانة جمالات شيحة إثر أزمة صحية مفاجئة

توفيت الفنانة المصرية الشعبية جمالات شيحة مساء الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن يُدفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة، ويقام العزاء في الجمعة 4 مايو في شارع المطار بمنطقة إمبابة حيث كانت تسكن هناك.

جمالات شيحة واحدة من أشهر مطربات الغناء الشعبي، دخلت مجال الفن في السادسة عشرة من عمرها، بعدما اكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوي، أحد رواد الفن الشعبي المصري، وقدمت أغاني ومواويل شعبية شهيرة، من بينها “على ورق الفل دلعني” و”أنا شرقاوية” و”رسينى يا ساقية عذاب” وغيرها من الأغاني.