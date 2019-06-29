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وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

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توفى الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض حيث تم حجزه بالمستشفى داخل العناية المركزة لتلقي العلاج بعد إصابته بالتهاب حاد في الصدر منذ عدة أسابيع .

وصرح الفنان منير مكرم بإنه سيتم دفن الفنان محمد أبو الوفا في مدافن العائلة في محافظة الفيوم اليوم بعد أداء صلاة الجنازة عليه .

وحقق الفنان محمد أبو الوفا عددا من النجاحات خلال ظهوره في عددا من المسلسلات منها : الميزان – القيصر – ابن حلال – يونس ولد فضة – كإنه إمبارح – الشارع اللي ورانا .. وآخرها مسلسل بركة الذي عرض في شهر رمضان الماضي .

ويعرض حاليا له على إحدى القنوات المشفرة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس .

كما قدم حوالي 15 فيلما سينمائيا أبرزهم : الجزيرة – الفيل الأزرق – حليم .

 

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