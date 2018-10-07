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وفاة الكوميدي السعودي محمد بن رافعة بحادث سير… وشقيقه يغرد: “محمد راح”

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محمد بن رافعة

تداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنباء عن وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة امس الأحد بحادث سير في مدينة حائل شمال المملكة.

وأعرب الناشطون عن صدمتهم من خبر وفاة محمد، الذي نشر قبل ساعات فقط منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل التي يتابعها الآلاف.

وأشار ناشطون إلى أن “خبر وفاة محمد بن رافعة نشره شقيقه عبدالخالق بن رافعة، إذ غرَّد قائلًا: محمد راح، ثم بعد ذلك غرًّد بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله”.

المصدر: erem.com

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