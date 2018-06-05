وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

فوجئ الوسط الفني السوري بخبر وفاة الممثل ​أحمد الخير​ يوم الأحد الماضي في منزله عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

وللخير مشوار طويل في السينما والدراما والمسرح السوري، فقد شارك في العديد من الأفلام السينمائية مثل “المغامرة”، “وجه آخر للحب”، “غزلان”، “المصيدة”، “حبيبتي يا حب التوت”، “عندما تغيب الزوجات”، “إمرأة في الهاوية”، “بنات الكاراتيه”، “أبو عنتر بوند”، “ثعالب المدينة”، “صيد الرجال”، “آه يا بحر”، “زهرة من المدينة”، “بنات للحب”، و”ليلى و الذئاب”.

أما على الصعيد المسرحي فقد شارك أيضاً في عدة أعمال مسرحية مثل: “حفلة سمر من أجل 5 حزيران”، “لوحات ناقدة”، “بناية أبوحاتم”، “عيد الشحادين”.

ومن أعماله التلفزيونية نذكر “يوميات مدير عام” 1995، “حي المزار” 1999، “نوادر جحا” 2002، و”أبو المفهومية” 2003.