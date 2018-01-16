وفاة الممثل والمنتج السعودي فهد غزولي بعد صراع مع المرض فن

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توفي صباح اليوم الثلاثاء الممثل والمنتج السعودي ​فهد غزولي​ بعد صراع مع المرض دخل بسببه منذ نحو الأسبوعين العناية الفائقة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

يعد غزولي من ألمع الممثلين والمنتجين السعوديين ذات مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة، ويضاف إلى ذلك أنه حاصل على دورة من المعهد العالي البريطاني في مجال الإخراج.

كما حصل على ليسانس المعهد العالي للسينما ونال العديد من الدورات في مجالات (الإخراج والسيناريو والتصوير) من مصر، وهو عضو في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، وعضو جمعية المسرحيين السعوديين.



شارك في كثير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية المحلية والعربية والخليجية كمسرحية “أفراح وأشباح” وأم الخير رايح جاي” و”حرب النجوم”، مسلسل “البيت الكبير”، عفواً أبي”، أسوار ولعبة المرأة والرجل”، بابا فرحان”، ومن المسلسلات العربية نذكر “سجايا عربية” و”أم العروسة”.

كما كان للراحل الكثير من أعمال التأليف الدرامية والأفلام منها “العائد في منتصف الصيف”، لكل مثل حكاية” وغيرها.