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وفاة حصان شعبان عبد الرحيم حزنا عليه

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كشف ” وحيد شعبولا ” مساعد الفنان المصري الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” عن وفاة الحصان الخاص بشعبان عبد الرحيم في اليوم الثاني من وفاة الفنان الراحل وذلك حزنا عليه .

حيث فوجئوا بعد وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم بإمتناع الحصان عن الطعام والشراب ورفضه لهما بشكل نهائي ولم يستطع أحد السيطرة عليه .. حتى عندما أحضروا الطبيب البيطري لمعالجته والكشف عن السبب من وراء ذلك لم يتمكن من معرفة سبب مرضه حتى توفى الحصان حزنا على رحيل صاحبه .

يذكر أن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وافته المنية فجر يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى ‏المعادي ‏العسكري بالقاهرة .

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