وفاة روبير طلعت المخرج المنفذ لمسلسل «طايع» لعمرو يوسف بأزمة قلبية مفاجئة

توفي روبير طلعت المخرج المنفذ لمسلسل “طايع” للفنان المصري “عمرو يوسف” والمنتظر عرضه خلال السباق الرمضانى .

وقد نعى المخرج عمرو سلامة، زميله المخرج المنفذ لمسلسل «طايع» روبير طلعت والذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قليبة مفاجئة بمطار إسطنبول بتركيا، أثناء عودتهم من تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل بأوروبا.

قال عمرو سلامة، عبر حسابه على الفايسبوك: «توفى إلى رحمة الله وترك عالمنا الزميل المخرج الصديق روبير طلعت إثر أزمة قلبية مفاجئة في مطار إسطنبول أثناء عودته من التصوير من جورجيا».

ونعت شركة ماجنوم المنتج للعمل وفاة المخرج «روبير طلعت»، قائلة «رحم الله الفقيد.. شكرًا لجميع المساعدات تم التواصل مع سفارة مصر في تركيا لتسهيل كل الإجراءات».

روبير طلعت شارك في عدد من المسلسلات كمساعد مخرج ومنها: لا تطفئ الشمس، ونوس، ومن الأفلام: هاتولى راجل، كدبة كل يوم، ويابانى أصلى، وغيرها.