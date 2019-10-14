وفاة شقيق علا الفارس

حالة من الحزن سيطرت على الإعلامية الأردنية علا الفارس لوفاة شقيقها ناصر.

وكتبت علا عبر حسابها على انستقرام، ترثي أخاها:” انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس. لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. اللهم عوّضه شبابه بالجنة، واغفر ذنوبه، وكفّر عنه سيئاته، اللهم أنزل عليه رحمتك وتقبّله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض”.

يذكر أنّ علا الفارس انضمت إلى شبكة «بي إن» القطرية، بعدما أعلنت مغادرتها محطة «إم بي سي» السعودية، في شهر فبراير (شباط)، وذلك بعد تعاون معها استمر 15 عاماً، وكانت علا الفارس أثارت جدلاً في العام الماضي 2018 بسبب تغريدتها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة «إم بي سي» السعودية، وهي حالياً مقدمة للنشرات عبر قناة الجزيرة القطرية.