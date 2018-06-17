وفاة صادمة للفنان ماهر عصام بعد تعرضه لنزيف في المخ يوم الجمعة!

توفي الفنان المصري الشاب ماهر عصام، الأحد، بمستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز 38 عاما، وفق ما ذكرت صحف مصرية محلية.

وكان ماهر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ.

ونعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا:”أبو قلب طيب.. البقاء لله ماهر عصام”.

وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، حسبما أوردت صحف ومواقع إخبارية مصرية.

وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض يوم الجمعة 15 يونيو لغيبوبة تامة، نقل على أثرها لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وقد كشف الفنان شريف أدريس في وقت سابق عبر حسابه على فايسبوك عن سبب النزيف الذي تعرض له ماهر عصام قائلا :”طيب يا جماعه ده بجد تحذير مهم جداً..ماهر عصام كان اتعرض لأزمه صحيه قريب وكان عنده انفجار في شريان في المخ ودخل المستشفي فتره وكانت أزمه صعبه وعدت علي خير..اللي حصل لماهر عصام النهارده وده اللي عرفته انه كان بيتفرج علي ماتش مصر وانفعل مع الماتش فحصله نزيف في المخ..أرجوكم اي حد عنده اي مشكله صحيه من اي نوع مايتفرجش علي ماتشات ولا يعرض نفسه لأي حاجه فيها انفعال..ماهر دلوقتي في حاله خطره جداً..إدعوله من قلوبكم”.