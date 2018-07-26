وفاة عادل الهمامي كبير المذيعين بإذاعة القاهرة

بعد مشوار كبير في عالم الإذاعة وال​إعلام​ توفي الإعلامي ​عادل الهمامي​، كبير المذيعين بإذاعة القاهرة الكبرى.

نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية نعت الراحل عادل الهمامي، في بيانٍ أصدرته يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز وجاء فيه التالي:

“تنعي السيدة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية إلى الزملاء بالإذاعة وجماهير المستمعين السيد عادل الهمامي، كبير المذيعين بإذاعة القاهرة الكبرى بشبكة الإذاعات الإقليمية، الذي لبى نداء ربه اليوم الأربعاء 25/7 /2018 داعية المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.