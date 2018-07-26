وفاة عادل الهمامي كبير المذيعين بإذاعة القاهرة

بعد مشوار كبير في عالم الإذاعة والإعلام توفي الإعلامي عادل الهمامي، كبير المذيعين بإذاعة القاهرة الكبرى.
نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية نعت الراحل عادل الهمامي، في بيانٍ أصدرته يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز وجاء فيه التالي:
“تنعي السيدة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية إلى الزملاء بالإذاعة وجماهير المستمعين السيد عادل الهمامي، كبير المذيعين بإذاعة القاهرة الكبرى بشبكة الإذاعات الإقليمية، الذي لبى نداء ربه اليوم الأربعاء 25/7 /2018 داعية المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.