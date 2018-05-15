وفاة مارجو كيدر بطلة سلسلة أفلام “سوبر مان” عن 69 عاما

توفيت الممثلة مارجو كيدر، التي اشتهرت بأداء دور لويس لين في سلسلة أفلام “سوبرمان” في السبعينيات والثمانينيات، عن عمر يناهر 69 عاما.

وقالت كاميلا فلوكسمان باينس، مديرة أعمال كيدر، إن الممثلة توفيت في هدوء، أثناء نومها يوم الأحد في بيتها في ليفينجستون بولاية مونتانا ولم تذكر سبب الوفاة.

وظهرت “كيدر”، التي ولدت في كندا، في أكثر من 70 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا، من بينها (ذا جريت والدو بيبر) و(آميتيفيل هورور) ومسلسل أطفال تليفزيوني أنتج عام 2014 نالت عنه جائزة إيمي.

وبدأت مشوارها في التمثيل وهي في العشرينيات من عمرها، ونالت شهرة دولية بأداء دور الصحفية الجسورة لويس في فيلم (سوبرمان) عام 1978، أمام كريستوفر ريف، وفي ثلاثة أجزاء في السلسلة.