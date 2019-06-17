وفاة محاربة السرطان ميشيل الحجل

توفيت،اليوم الاثنين، المحاربة الجميلة ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، التي أنهت صراعها مع المرض الخبيث ورحلت في مستشفى رزق.

وكتبت شقيقتها على صفحتها عبر فايسبوك:”ضلي ضحكي من عندو من فوق نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير ااااااااخ”.

ضلي ضحكي من عندو من فوقنيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا و رحتي بسرعةنيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكيرااااااااخ Posted by Paula Hajal on Monday, June 17, 2019

حجل، التي واكب قصّتها اللبنانيون وقدّموا لها الدعم المادي والمعنوي، تمكّنت قبل أشهر من جمع مبلغ $740,521 الذي تطلّبته رحلة علاجها من مرض سرطان الغدد اللمفاوية والسفر الى الولايات المتحدة الاميركية حيث مكثت في المستشفى لحوالي الشهر، قبل أن تعود الى لبنان وتمرّ بظروف صحيّة دقيقة.