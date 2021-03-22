أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الممثلة الشابة ” رضوى أبو شادي ” مساء يوم أمس الأحد بعد تعرضها لأزمة قلبية بشكل مفاجئ .

فنشرت النقابة منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” نعت من خلاله الممثلة الشابة وجاء فيه : ” البقاء لله .. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي ” .

وتابعت : ” ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان .. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري ” .

يذكر أن الراحلة رضوى أبو شادي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل ” عرفة البحر ” أمام الفنان الراحل نور الشريف .. ومع الفنانة ليلى علوى في مسلسل ” كابتن عفت ” .. ومع صابرين في ” سامحنى يا زمن ” ومع حنان ترك في مسلسل ” القطة العامية ” .