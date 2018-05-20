وقف حبس توفيق عكاشة في قضية “تزوير الدكتوراه”

قضت محكمة مصرية، اليوم الاحد، بقبول الاستشكال المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة حبسه لمدة سنة واحدة لإدانته بتزوير شهادة الدكتوراه، لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على عكاشة في العجوزة، لصدور حكم نهائي بحبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بتزوير شهادة الدكتوراه وادعاءه الحصول على الدرجة العلمية من جامعة أمريكية، تبين لاحقا أنها غير مدرجة على قائمة جامعات الولايات المتحدة.