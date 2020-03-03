وليد توفيق يثير الجدل بتصرفه في عزاء والدة جورج وسوف.. شاهدوا ماذا فعل!

أثار الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو له وهو يرفض مصافحة الحاضرين في عزاء والدة الفنان السوري ​جورج وسوف​، وإكتفى برفع يده على صدره، كما مسح يده مراراً وتكراراً، بعد أن صافح أحد الحاضرين، تخوفاً من العدوى المنتشرة بفيروس ​كورونا​.

وكان لافتاً في العزاء، الذي أقامه وسوف السبت الماضي في بيروت، الورقة التي وضعت أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: “عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا”.

يُذكر أن توفيق كان قد أعلن عودته للتمثيل، بعد غياب طويل، من خلال مشاركته في المسلسل المغربي “داباتزيان”.