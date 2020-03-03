أثار الفنان اللبناني وليد توفيق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو له وهو يرفض مصافحة الحاضرين في عزاء والدة الفنان السوري جورج وسوف، وإكتفى برفع يده على صدره، كما مسح يده مراراً وتكراراً، بعد أن صافح أحد الحاضرين، تخوفاً من العدوى المنتشرة بفيروس كورونا.
وكان لافتاً في العزاء، الذي أقامه وسوف السبت الماضي في بيروت، الورقة التي وضعت أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: “عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا”.
يُذكر أن توفيق كان قد أعلن عودته للتمثيل، بعد غياب طويل، من خلال مشاركته في المسلسل المغربي “داباتزيان”.
وليد توفيق يثير الجدل بتصرفه في عزاء والدة جورج وسوف.. شاهدوا ماذا فعل!
أثار الفنان اللبناني وليد توفيق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو له وهو يرفض مصافحة الحاضرين في عزاء والدة الفنان السوري جورج وسوف، وإكتفى برفع يده على صدره، كما مسح يده مراراً وتكراراً، بعد أن صافح أحد الحاضرين، تخوفاً من العدوى المنتشرة بفيروس كورونا.