الصفحة الرئيسية فن وليد توفيق ينشر صورة حديثة لزوجته جورجينا رزق… شاهدوا كيف اصبحت!

وليد توفيق ينشر صورة حديثة لزوجته جورجينا رزق… شاهدوا كيف اصبحت!

بواسطة -
0 231
جورجينا رزق

جورجينا رزق

أتاح وليد توفيق الفرصة لمحبيه أن يروا صورة حديثة لزوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقًا وقد تغير شكلها بعض الشىء نتيجة لمرور العمر، لكنها تظل تحتفظ بجمال ساحر

ونشر توفيق صورة جمعته مع زوجته، ملكة جمال لبنان عام 1970 وملكة جمال الكون عام1971، وهما يقضان اجازتهما فى تركيا، وتوالت العديد من تعليقات جمهوره الذين تمنوا للثنائى دوام الصحة والسعادة.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

من اسطنبول الساحره

A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial) on

 

وكان اسم جورجينا رزق قد تصدر محرك البحث غوغل في الايام القليلة الماضية وذلك بعد إعلان فوز مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان 2018 وانتشار صورها، حيث عبر عدد كبير من النشطاء عن دهشتهم وصدمتهم من الشبه الكبير بينها وبين جورجينا رزق.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.