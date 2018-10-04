وليد توفيق ينشر صورة حديثة لزوجته جورجينا رزق… شاهدوا كيف اصبحت!

أتاح وليد توفيق الفرصة لمحبيه أن يروا صورة حديثة لزوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقًا وقد تغير شكلها بعض الشىء نتيجة لمرور العمر، لكنها تظل تحتفظ بجمال ساحر

ونشر توفيق صورة جمعته مع زوجته، ملكة جمال لبنان عام 1970 وملكة جمال الكون عام1971، وهما يقضان اجازتهما فى تركيا، وتوالت العديد من تعليقات جمهوره الذين تمنوا للثنائى دوام الصحة والسعادة.

وكان اسم جورجينا رزق قد تصدر محرك البحث غوغل في الايام القليلة الماضية وذلك بعد إعلان فوز مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان 2018 وانتشار صورها، حيث عبر عدد كبير من النشطاء عن دهشتهم وصدمتهم من الشبه الكبير بينها وبين جورجينا رزق.