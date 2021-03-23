نشر المخرج المصري طارق العريان، على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعته وطفليه علي وآدم، من الفنانة السورية أصالة.

وتبين من خلال تعليقه عليها أنه كان يمارس برفقتهما هواية ركوب الخيل حيث كتب: “بعد يوم طويل من ركوب الخيل مع ابني”.

إلا أنه تعرض لهجوم من عدد كبير من المتابعين وتناول هؤلاء في تعليقاتهم علاقته بالعارضة نيكول سعيفان ومسألة طلاقه من أصالة. واتهمه بعضهم بأنه يهمل ولديه ويدعي الاهتمام بهما.

ومما كتب في التعليقات: “إي وين نيكول يا عجوز؟” و”الكومنتات تريح قلب أصالة” و”بدون صالة ما تسوى” و”ضيعت أولادك وأسرتك ومراتك أونطة علشان شهواتك ونزواتك الولاد مكسورين” و”حرام عليك فين أصالة؟ إرجع لبيتك أحسن” و”أصالة بتخليك تشوفهم المفروض تعاقبك بيهم” و”حرام تكون أب خسارة فيك هل الأولاد يا مراهق”.

ويشار إلى أنه تعرض في وقت سابق للهجوم بسبب ظهوره في صورة أخرى بإطلالة شبابية حيث اعتبر الكثيرون أنه ظلم الفنانة السورية.