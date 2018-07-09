ياسر جلال: لم أتعاقد مع أى جهة لرمضان المقبل والأمر فى مرحلة التفاوض

أكد النجم ياسر جلال، لـ”اليوم السابع”، أنه لم يوقع لأى جهة بخصوص مسلسله المقبل، المقرر المنافسة به خلال سباق رمضان المقبل، وأنه يتمنى العمل مع المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز منتجا مسلسليه “رحيم” و”ظل الرئيس”، والذى حقق من خلالهما نجاحا جماهيريا كبيرا، موضحا أن العلاقة بينهما علاقة إخوة، وأنه يدين بالفضل الكبير للمنتجين، معلقا على أنباء تعاقده معهما بأنه مازال فى مرحلة التفاوض ولم يوقع حتى الآن أى عمل لرمضان 2019

وأضاف النجم ياسر جلال، أنه سعيد للغاية بنجاح مسلسل “رحيم”، والذى عرض خلال سباق رمضان الماضى على شاشة قنوات ON E، مؤكدا أنه دائما ما يرجع الفضل فيه لهذا النجاح الكبير بعد الله، للمنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز وكل فريق العمل، لافتا إلى أن العلاقة بينهم تتجاوز حدود العمل، بل أنها بمثابة علاقة إخوة وصداقة شديدة

المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

youm7.com : للمرة الثانية.. ياسر جلال يستعين بالمخرج محمد سلامة فى مسلسله رمضان 2019