ياسر جلال ينضم إلى النجوم الذين تعاقدوا مُبكراً على مسلسلات موسم رمضان 2019!

بعدما كشفت بعض المصادر الصحفية عن إستعداد الممثل المصري ياسر جلال لخوض تجربة سينمائية ببطولة مطلقة له، إنتشرت معلومات صحفية جديدة تفيد بأنّه تعاقد على مسلسل للموسم الرمضاني القادم

تُفيد تلك المعلومات بأنّ جلال وقّع عقداً فنياً مع ذات الجهة المنتجة لمسلسليْ “ظل الرئيس” الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام 2017، ومسلسل “رحيم” في رمضان 2018، كما تعاقدت الشركة المنتجة أيضاً مع ذات مخرج “رحيم” أي المخرج محمد سلامة

المصدر: aghaniaghani.com

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