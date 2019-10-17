ياسمين رئيس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة طلاقها

بعد تداول الأخبار حول طلاق الفنانة المصرية ” ياسمين رئيس ” من زوجها المخرج ” هادي الباجوري ” عقب نشرها لتغريدة تحدثت بها عن الانفصال بين الأزواج والحزن الناجم عن ذلكوالتي لم تقم بتفسيرها أو السبب من وراءها مما أثار الجدل والتساؤلات بين جمهورها ومتابعيها حول العلاقة بينها وبين زوجها بالوقت الحالي .

في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي. 💌 #كشك_الورد — Yasmin raeis (@yasminraeis) October 15, 2019

خرجت ياسمين رئيس عن صمتها لتكشف حقيقة الأمر ونفيها له معلنة عن مفاجئتها بما تداول واستخدام وفهم تغريدتها بشكل خاطئ وتداولها لهذا الأمر بشكل واسع وسريع .

وكتبت ياسمين في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تعليقا على ذلك : ” من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش .. يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم .. شكرا ” .