ياسمين رئيس ترد على انتقادات متابعيها : ” ياريت نتعلم ثقافة تقبل الآخر “

تعرضت الفنانة المصرية ” ياسمين رئيس ” إلى انتقادات من بعض المتابعين على إثر إطلالتها التي ظهرت بها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 برفقة زوجها المنتخ والمخرج ” هادي الباجوري ” .
وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” لترد على المنتقدين .
فكتبت ياسمين رئيس في تغريدتها : ” نقول كمان في الإعادة إفادة .. مش كل الناس زي بعض .. مش لازم أعجبك لأن مش بالضرورة تكون أنت كمان بتعجبني وده شيء عادي مش معناه إن إحنا أعداء ” .
وتابعت : ” ثقافة كل إنسان وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر .. وأخيرا اختلافنا سر وجودنا يا ريت نحاول نتعلم ثقافة تقبل الآخر ” .
نقول كمان ،، في الإعادة إفادة
١-مش كل الناس زي بعض
٢-مش لازم أعجبك لان مش بالضرورة تكون انت كمان بتعجبني،، وده شيء عادي مش معناها ان احنا أعداء
٣-ثقافة كل إنسان وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر
وأخيراً ،،اختلافنا سر وجودنا ياريت نحاول نتعلم ثقافة تقبل الآخر
— Yasmin raeis (@yasminraeis) November 24, 2019
كما كتبت ياسمين رئيس في تغريدة أخرى : ” علموا أولادكم تقبل الآخرين .. فهموهم إن الحياة مليانة ناس أشكال وألوان وأديان مختلفة .. علموهم يحترموا العالم عشان العالم يحترمهم ” .
علموا اولادكم تقبل الآخرين
فهموهم ان الحياة مليانه ناس أشكال وألوان وأديان مختلفه
علموهم يحترموا العالم عشان العالم يحترمهم ❤️
— Yasmin raeis (@yasminraeis) November 24, 2019