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ياسمين صبري بإطلالة مثيرة من شاطىء المالديف

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ياسمين صبري

ياسمين صبري

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل بصور جديدة ظهرت فيها بفستان أصفر على شاطىء البحر في المالديف.

وعلقت ياسمين صبري على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، واصفة المكان بالجنة.

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Para Para Paradise 🌴 @ooreethirah

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وكانت ياسمين صبري قد اثارت الجدل مؤخرا بحديثها عن مواصفات رجل احلامها قائلة أنها تفضل الارتباط برجل «طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي (..) قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة».

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