تنشط الفنانة المصرية ياسمين صبري منذ فترة بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحكم والاقوال المأثورة خاصة عبر موقع تويتر.

في احدث هذه التغريدات استشهدت ياسمين صبري بمقولة لـ بوذا، مؤسس الديانة البوذية، حيث كتبت “قال بوذا ليس هناك ضرورة للعقاب أو حتى الانتقام من الآخرين لانه سوف يوقعون أنفسهم بايديهم.”.

قال بوذا

ليس هناك ضرورة للعقاب أو حتى الانتقام من الآخرين لانه سوف يوقعون أنفسهم بايديهم. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) August 20, 2021

غير ان هذه التغريدة اثارت الجدل بين متابعي الفنانة المصرية حيث انتقد كثيرون لجؤها الى اقوال لبوذا في الوقت الذي تستيطع فيه ان تجد ما يعادل نفس الكلام في التراث العربي والاسلامي.

فقد كتب احد متابعي ياسمين صبري: “بوذا مين ،، الله يسامحك وما أرسلناك الا رحمة للعالمين بوذا انسان خلى نفسه اله في الاخر والناس بعد كدا في الهند عملوه صنم وعبدوه ٠”.

بوذا مين ،، الله يسامحك



وما أرسلناك الا رحمة للعالمين



بوذا انسان خلى نفسه اله في الاخر والناس بعد كدا في الهند عملوه صنم وعبدوه ٠



عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((يا عائشة أرفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دلّهم على باب الرفق)) — ELHADY (@iphone15522) August 20, 2021

فيما كتب اخر “علي فكره ممكن لو حضرتك يا نجمه تعبتي نفسك شويه. هتلاقي حكم ومواعظ افضل من كلام بوذا في دينك سواء من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو كلام الله ياريت تتقبلي ردي بصدر رحب وشكرا”.

علي فكره

ممكن لو حضرتك يا نجمه تعبتي نفسك شويه.

هتلاقي حكم ومواعظ افضل من كلام بوذا

في دينك سواء من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو كلام الله

ياريت تتقبلي ردي بصدر رحب وشكرا — Hany Morsy (@HanyMor91436506) August 20, 2021

بينما أكد اخرون ان بوذا فيلسوف ومتصوف ولم يدع النبوه او الالوهية كي يثار كل هذا الجدل.

لكن الرجل لا قال على نفسه اله ولا ادعى الالوهيه إلا أنه صاحب فلسفة يملؤها التفكر فى الكتاب المنظور (الكون) ولأنه كان صادق فى بحثه وصل لما وضع من فلسفة ..إلا أنهم حرفوا ببعض تعاليمه فيما بعد — Rahma Salleh (@RahmaSalleh3) August 20, 2021