أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان شاركت مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها أطلت فيها بشكل مختلف.

فقد انقسمت أراء جمهور ياسمين صبري حول اطلالتها الجديدة بين متغزل بجمالها وبين قسم احتار في تشبيهها بين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجمة الامريكية كيم كاردشيان.

فقد تغزل بعضهم بجمال اطلالة ياسمين صبري حيث كتب بعضهم “هموت من حلاوتك يا شيييييخة” و “خلصتي الجمال علينا يابنت!!” و “يابختك يابو هشيمة اللهم صل عالنبي” و “ايه الجمال ده ياجدعان”.

فيما كتب البعض الاخر “شبه نادين نجيم بس طبعا نادين احلى بمراحل انتي نسخه” و “سارقة وجة كيم كرديشيان صح.” و “كيم كاردشيان استيل”.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتم تشبيه ياسمين صبري بـ نادين نسيب نجيم فسبق وان اثارت نفس الجدل منذ ايام.

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