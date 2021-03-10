خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الانظار بجلسة تصوير جديدة لصالح النسخة العربية من مجلة «فوج» العالمية، حيث ظهرت خلالها بثلاث إطلالات مختلفة، أظهرن رشاقتها واناقتها.

ظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان « كب روز» طويل، وذو شال طويل أيضا من اللون ذاته، بينما ظهرت خلال الإطلالة الثانية مرتدية «جيب روز» من الحرير، وسترة سوداء من الحرير أيضًا، ذو أكمام مفتوحة طويلة.

وجاءت الإطلالة الثالثة، بفستان «كب» أسود وفوقه سترة شفافة من التُل الفضي.

ومنذ أسابيع، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة ظهرت خلالها بإطلالة جديدة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، لكنها تلقت تعليقات ساخرة من بعض المتابعين حيث أطلت الفنانة في الصورة وهي مرتدية بلوزة سوداء ذو حزام من الخصر، وبنطلون جينز واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بوضع «إيموشن» ورد.

وأثارت الإطلالة سخرية متابعين الفنانة، بسبب البنطلون الجينز، فكانت من ضمن التعليقات: «ظبطي الطقم كله وسبتي البنطلون.. البنطلون تافه.. البنطلون مش حلو لأ.. باقي البدلة في المصبغة.. أول مرة ميعجبنيش ستايلك».