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ياسمين صبري تكشف عن فنان مصري شهير حول سيارته إلى ” تاكسي ” ليتمكن من العيش

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نشرت الفنانة ” ياسمين صبري ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة للفنان ” توفيق عبد الحميد ” توجه له من خلالها رسالة تقدير وتكشف عن وضعه المالي .

حيث أشارت ياسمين صبري أن توفيق عبد الحميد قام بتحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي لكي يتمكن من العيش ويستطيع أن يصرف على بيته .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” الفن للأسف يفتك بالمحترمين .. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي عشان يقدر يصرف على بيته .. وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش .. دمت طيبا أنت وتاريخك يا صاحب الخلق ” .

الفن للاسف يفتك بالمحترمين..الفنان توفيق عبد الحميد حول عربيته إلى تاكسي، ،، عشان يقدر يصرف على بيته ،، وحصل على مبلغ…

Posted by ‎Yasmin Sabry – ياسمين صبري‎ on Thursday, March 26, 2020

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