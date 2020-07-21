نشرت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، مقطع مصور من منزلها، أظهرت من خلاله قططتها الأليفة التي تقوم بتربيتها منذ سنوات طويلة وقبل زواجها، وظهرت قطتها “كيتى” في المقطع مع أبنائها وهي ترتدي سواراً باللون الوردي؛ مما دفع أحد متابعيها لكتابة تعليق ساخر: “يا ياسمين القطط بتاعتك أشيك مني أنا شخصياً”.

يُشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري أوضحت في لقاء تليفزيونى سابق مع الإعلامية “منى الشاذلي” ببرنامج “ معكم منى الشاذلي” الذي يُعرض علي شاشة cbc، تفاصيل عن قطتها “كيتى” ومدي أرتباطها وتعلقها بها، لدرجة جعلتها تعبترها كإبنه لها، مما أثار دهشة الحضور وأشعل الأجواء بشدة داخل الأستوديو .

كما أوضحت ياسمين خلال اللقاء، أن قطتها كيتى تنام وسط ملابسها داخل الدولاب الخاص بها، كما أنها تأكل معها من نفس الطبق، ولا تشعر بالاشمئزاز مطلقاً. واشارت ياسمين إلى انها تفهمها من نظراتها، وتلبي جميع احتياجتها هي واولادها فوراً، وتعتبر تلك العائلة الصغيرة أحد اهم الاشياء فى حياتها .

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.