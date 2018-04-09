ياسمين صبري توافق على الظهور في برنامج مقالب رامز جلال برمضان مقابل هذا المبلغ الضخم

ذكرت تقارير إخبارية، أنّ الممثلة المصرية ​ياسمين صبري، إشترطت مبلغ 60 ألف دولار، للظهور في إحدى حلقات برنامج مقالب الممثل المصري ​رامز جلال​، موسم رمضان المقبل. وأشار موقع “الفن” إلى أنّ ادارة البرنامج وافقت على طلب ياسمين صبري لأنها تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب أحد المصادر، وعد فريق البرنامج الممثلة ياسمين بوضع جزء من حلقتها في البرومو الخاص بالبرنامج الذي سيتم عرضه على التلفزيون قبل رمضان بأسابيع عدة، كما هي العادة كل عام. يذكر أن فكرة برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني القادم 2018، تدور حول استقطاب النجوم لمدينة موسكو بروسيا، وذلك بحجة مشاهدة التجهيزات لكأس العالم. وبحسب ما تمّ تسريبه، فإن “ضحايا” المقالب سيتعرضون لأزمة كبيرة، بحيث تتوقف السيارة التي يستقلونها في إحدى المناطق الجليدية، ليظهر لهم دبّ أبيض ضخم يهاجمهم بشراسة.