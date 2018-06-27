ياسمين صبري نسخة عن نادين نسيب نجيم في أحدث صورها.. هل خضعت لعمليات تجميل!!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث صورها على انستغرام.

وقد تعرّضت صبري للانتقادات بسبب شبهها الكبير بالفنانة اللبنانية نادين نجيم، وهذا ما دفع البعض الى الحديث عن خضوع صبري لعمليات التجميل.

وتنشر صبري صوراً لها خاصة بحملة دعائية لإحدى العدسات الملونة التي تعد الوجه الإعلاني لها. وعلى الرغم من جمال صور الفنانة الشابة، إلا أن الأخيرة تعرّضت للانتقادات بسبب تغيّر ملامحها التي باتت تشبه نجيم وذلك بسبب عمليات التجميل، بحسب ما قال البعض.

وقد دافع محبو الفنانة المصرية عنها، وأشاروا الى أن طريقة تطبيق المكياج هي وراء التشابه في ملامح النجمتين.

إشارة الى أن صبري لم تصرّح من قبل عن خضوعها لأي عملية تجميل، إذ إنها مشهورة بجمالها الطبيعي.