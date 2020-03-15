يسرا تتحدث عن رحيل والدتها باكية : ” أكتر حاجة واجعة قلبي “

أجرت الفنانة المصرية ” يسرا ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” على هامش احتفال أسرة مسلسل ” دهب عيرة ” بعيد ميلادها في كواليس التصوير .

وتحدثت يسرا خلال اللقاء عن تأثرها الشديد برحيل والدتها وإنها تكن كل التقدير والحب لزملائها واصدقائها لما قاموا به للاحتفال بعيد ميلادها إلا إنها تشعر بأن كل شئ ناقص في حياتها منذ وفاتها .

فقالت وهي متأثرة وتحاول ان تتمالك دموعها : ” الوحيدة اللي نقصاني أمي وهي أكتر حاجة واجعة قلبي .. مش عارفة احب اليوم ده بعدها .. كتر خير كل الناس اللي معايا وبيهنوني وجم وعملولي مفاجأة بس كل حاجة ناقصة وكل معنى كبير ناقص في حياتي ” .