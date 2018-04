يسرا في “قعدة رجالة”: “يا نهار اسود على مخاختكم عايزة كلوركس عشان اغسل دماغكم”!.. فيديو

قالت الفنانة المصرية يسرا، إن قوة المراة تكمن في عقلها وليس فى ضعفها، مشيرة إلى أنها قرأت في كتاب “Men Are from Mars, Women Are from Venus” ان الرجل والمرأة من كواكب مختلفة ولكن لا بد أن يلتقوا في نقطة ما.



وأضافت خلال لقائها فى برنامج “قعدة رجالة” على قناة “dmc” قائلة: “مصر ملكتها امرأة وهى كليوباترا، ودلوقتي المرأة بتشتغل كل حاجة دكتورة ومكيانيكي ومافيش هناك فرق بين الرجل والمرأة”.

وعلق الفنان أحمد فهمى وباسل الخياط قائلين: “دى طفرة”، فيما عبرت ردت عليهم يسرا ساخرة: “يانهار أسود على مخاختكم عايزة كلوركس علشان اغسل دماغكم”.