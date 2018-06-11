يسرا وهشام سليم يثيران الجدل.. والسبب!!

أثار غياب يسرا وهشام سليم حالة من الجدل بعد إعلان لصالح مستشفى 500 500 شمل اهداءً لروح الكابتن الراحل صالح سليم رئيس النادي الاهلي السابق، وذلك على خطى إعلان أحمد زكي، والذي قدم قبله.

والمعروف أن سليم هو نجل الراحل صالح سليم، وأن النجمة يسرا زوجة خالد سليم نجل الراحل أيضاً، وهو ما زاد من علامات التعجب حول غيابهما عن الظهور في الإعلان.



وشارك بالاعلان السباحة المصرية رانيا علواني، والكابتن عماد متعب والكابتن حسام غالي كابتن نادي الاهلي سابقا .

وكانت المبادرة الخيرية بدأت باعلان الفنان احمد زكي الذي شارك فيه نجله هيثم أحمد زكي وعدد من نجوم الفن منهم يسرا ومنى زكي واحمد حلمي وعمرو سعد وجميل راتب ومحمد لطفي وغيرهم.