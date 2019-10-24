بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو ظهر فيه الفنان والملحن اللبناني سمير صفير وهو يخوض مشادة كلامية مع الإعلامية اللبنانية جويس عقيقي خلال تغطيتها لإعتصام مناصري للتيار الوطني الحرّ في بعبدا، وما أثاره هذا الفيديو من إنتقادات كثيرة لصفير بسبب طريقة كلامه مع عقيقي، توجه الفنان اللبناني يوري مرقدي برسالة لصفير قائلاً له:”أنت ملحّن شاطر. خليك بالتلحين”.
وبدوره ردّ صفير على مرقدي قائلاً:”انا يلي يقرر وين بدي كون ! وهلق مش وقت تلحين هلق وقت كرامة وحق روح انت غني”؟
ليعود ويردّ عليه مرقدي:”بعتذر منك انا بغني وبلحن وبكتب وللإحترام ما في وقت”.
يوري مرقدي لـ سمير صفير “خليك بالتلحين”.. والأخير يردّ
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو ظهر فيه الفنان والملحن اللبناني سمير صفير وهو يخوض مشادة كلامية مع الإعلامية اللبنانية جويس عقيقي خلال تغطيتها لإعتصام مناصري للتيار الوطني الحرّ في بعبدا، وما أثاره هذا الفيديو من إنتقادات كثيرة لصفير بسبب طريقة كلامه مع عقيقي، توجه الفنان اللبناني يوري مرقدي برسالة لصفير قائلاً له:”أنت ملحّن شاطر. خليك بالتلحين”.