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يوري مرقدي لـ سمير صفير “خليك بالتلحين”.. والأخير يردّ

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yuri mrakadiii

يوري مرقدي

بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو ظهر فيه الفنان والملحن اللبناني ​سمير صفير​ وهو يخوض مشادة كلامية مع الإعلامية اللبنانية ​جويس عقيقي​ خلال تغطيتها لإعتصام مناصري للتيار الوطني الحرّ في بعبدا، وما أثاره هذا الفيديو من إنتقادات كثيرة لصفير بسبب طريقة كلامه مع عقيقي، توجه الفنان اللبناني ​يوري مرقدي​ برسالة لصفير قائلاً له:”أنت ملحّن شاطر. خليك بالتلحين”.
وبدوره ردّ صفير على مرقدي قائلاً:”انا يلي يقرر وين بدي كون ! وهلق مش وقت تلحين هلق وقت كرامة وحق روح انت غني”؟
ليعود ويردّ عليه مرقدي:”بعتذر منك انا بغني وبلحن وبكتب وللإحترام ما في وقت”.

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