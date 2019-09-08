يوسف الخال يثير الجدل: “للي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه”!

أثار الفنان الللبناني يوسف الخال بدعوته الذين يتذمرون حول الوضع في لبنان الى مغادرته.

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فقد غرد يوسف الخال عبر حسابه على تويتر قائلا:”اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه، ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه، ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه. من الرب نطلب”.

كما اطلق يوسف الخال هاشتاغ #فينيقي_لبناني_عربي_مسيحي قائلا “هيدا الهاشتاغ ليلي بيستوعبوا و بيفكروا قبل ما يعطوني دروس بالتاريخ: أنا #فينيقي_لبناني_عربي_مسيحي”.

هيدا الهاشتاغ ليلي بيستوعبوا و بيفكروا قبل ما يعطوني دروس بالتاريخ: أنا #فينيقي_لبناني_عربي_مسيحي — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) September 7, 2019

وبعد تعرضه للانتقاد من قبل البعض كتب يوسف الخال: “اليوم أسعد يوم لأنو عيدي وأتعب يوم لأني نظفت قد ما قدرت وَسخ عقول ما بتفهم من حسابي،يعني إذا الواحد مدح و تفاءل بوطنه بتتهموه بالعنصرية والطائفية وبتلونوه وإذا الواحد انتقده بتتهموه بالوصولية للشهرة و بتخونوه و بتقولوا عنه بلا لون.إذا المطلوب سب بلدي تتحضروا مسلسل، خدوا الفن كله.”