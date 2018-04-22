يوسف الخال يدافع عن نيكول سابا وينعت احداهن بـ “الجاهلة”… تعرف على التفاصيل!

تدخل يوسف الخال زوج نيكول سابا للرد على إحدى متابعاتها التي سخرت منها بسبب مسلسل “الهيبة”.

بدأت المشكلة عندما غردت نيكول سابا عبر تويتر تهنئ من خلالها فريق عمل مسسل “الهيبة” بعد حصوله على 7 جوائز في حفل “موركس دور 2018″، حيث كتبت: “مبروك على كل الجوائز يلي نالتها أسرة الهيبة عن هالعمل وعل أمل الهيبة –العودة يتكلل بالنجاح”، ولكن يبدو أن إحدى المتابعات لم يعجبها كلامها فردت بطريقة عنيفة.

وكتبت المغردة عبر تويتر كلمات قالت فيها: “اسمها يكلل.. يتكلل دي جديدة”، ملمحة أن نيكول سابا لا تجيد الكتابة باللغة العربية، ليتدخل الزوج يوسف الخال الذي رد بقوله: “يتكلل هيدي لهجة لبنانية الدارج يا جاهلة.. مش بالفصحى”.

الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية تلعب بطولة الموسم الثاني من مسلسل “الهيبة” المقرر إطلاقه في شهر رمضان المقبل تحت اسم “الهيبة – العودة” بعد انسحاب نادين نسيب نجيم.. أما يوسف الخال، فقد عمل من قبل مع تيم حسن في مسلسل “تشيللو” الذي تم عرضه منذ نحو 3 أعوام.