يوسف الخال يفجر مفاجأة عن “الهيبة العودة” ودور نيكول سابا في المسلسل… فيديو

فجر الممثل اللبناني يوسف الخال مفاجأة حول مسلسل “الهيبة العودة”، الذي تلعب فيه زوجته نيكول سابا دور البطولة الى جانب الممثل السوري تيم حسن والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال يوسف الخال، خلال لقاء مع موقع “الإمارات نيوز”، عن مشاركة زوجته الفنانة نيكول سابا في مسلسل “الهيبة العودة”، حيث أكد أنها ليست بديلًا للفنانة نادين نسيب نجيم التي كانت نجمة الجزء الأول من المسلسل، حيث أشار إلى أن دور نيكول ليس استكمالا أو بديلا عن دور “نادين”، وإنما تشارك هي في قصة مختلفة والمسلسل ليس جزءا ثانيا للمسلسل الذي شاهدناه رمضان الماضي بل هو عودة الى الوراء.

وعن سبب عدم اشتراكه في أعمال فنية تجمعه بالفنانة نادين نسيب نجيب في الأونة الأخيرة، أوضح “الخال” أن الأسباب هي اختلافهم فنيًا وليس شخصيًا، حيث أنهما تشاركا في أعمال عديدة ولكلًا منهم أفكار ومشاريع جديدة، بالإضافة إلى أنه يرى أن الثنائيات المتكررة قد تصيب الجمهور بالملل.