يوسف زيدان شاهد اول 4 حلقات من Game of Thrones… فما هو رأيه في المسلسل؟

كشف الكاتب والمفكر المصري يوسف زيدان عن رأيه في مسلسل Game of Thrones الذي يحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم.

فقد كتب زيدان عبر حسابه على الفايسبوك قائلا: “من جهة الإلتزام بما يهتم به الناسُ، ألزمتُ نفسي بالصبر على مشاهدة أشهر المسلسلات التلفزيونية، وهو “لعبة العروش” المعروف باسمه المختصر GOT لاسمه التام “Game of Thrones” من بدايته حتى الحلقة الرابعة من الجزء الثامن “.

واضاف زيدان: “وبصرف النظر عن تفاهة التناول الفني في المسلسل لمسألة (السلطة) وضراوة الصراع من أجل الاستحواذ عليها، وبصرف النظر عن فقر الخيال الإبداعي في المعالجة الأسطورية الفضفاضة للوقائع والأحداث الممطوطة على نحو مُمل في معظم الأجزاء والحلقات، وبصرف النظر عن سُخف كتبة السيناريو وإصرارهم على إقحام التعبيرات الأمريكية المعاصرة (المبتذلة) في الحوار بين الشخصيات الأسطورية.. فإن المسلسل الطويل الممطوط، لا يُقدم أي فكرة مبتكرة أو ما يسمى في لغة النقد “خطاب” وإنما هو مجرد حشوٍ وحشدٍ للمعارك التي لا تنتهي بين الراغبين في السلطة، أو هو بتعبيرٍ عاميٍّ (هَبْد و رَزْع) لجذب مزيد من المشاهدين التفهين (أقصد البسطاء) وبالتالي جذب الإعلانات ورواج الاستثمارات التجارية”.

وتابع زيدان: “والمدهش في الأمر، أنه بعيداً عن تهاويل “أم التنانين” و “ملك الموتى” و “الذئاب العاقلة” و “الغربان الموجّهة” وغير ذلك من أشكال الخَرَف المجاني المبتذل، فإن قراءة أي مرجعٍ عام يحكي وقائع الصراع الفعلي (الواقعي) على السلطة في تراثنا، سواءً في الفتنة الكبري أو الزمن المملوكي أو البطش العثماني أو الحروب العربية العربية المعاصرة، سوف تعطينا معرفةً ودهشةً ودراميةً ودمويةً مفرطة، على نحو أوفر بكثير وأكثر صدقاً وواقعية، من هذا العمل التَفِه الهزليِّ، الضخم إنتاجياً، الأجوف دعائياً ..ولكن كل أجوفٍ، رنّان !”.