ما هو رأي ناصيف زيتون بصوت معن برغوث صاحب أغنية “هلا بالخميس”
نشر الفنان السوري معن برغوث صاحب أغنية “هلا بالخميس” مقطع غنائي مصور لأغنية “سوريتي هويتي” للفنان ناصيف زيتون.
وقدم معن الأغنية بصوته وأرفقها بالتعليق التالي :
“سوريتي هويتي مني لكل سوري وين ما كنت وشو ما كنت، تحية من القلب، الكم مني كل التحية والاحترام، سوريا اشتقنالك”.
ناصيف زيتونأعاد نشر مقطع الفيديو الخاص ببرغوث عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه بالتالي: “شو موهوب وشو طالعة حلوة منك يا معن، الله يوفقك ومية هلا بالخميس” .