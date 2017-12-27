​ما هو رأي ناصيف زيتون بصوت ​معن برغوث​ صاحب أغنية “هلا بالخميس”

​ما هو رأي ناصيف زيتون بصوت ​معن برغوث​ صاحب أغنية “هلا بالخميس” فن

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نشر الفنان السوري ​معن برغوث​ صاحب أغنية “هلا بالخميس” مقطع غنائي مصور لأغنية “سوريتي هويتي” للفنان ناصيف زيتون.

وقدم معن الأغنية بصوته وأرفقها بالتعليق التالي :

“سوريتي هويتي مني لكل سوري وين ما كنت وشو ما كنت، تحية من القلب، الكم مني كل التحية والاحترام، سوريا اشتقنالك”.

​ناصيف زيتون​أعاد نشر مقطع الفيديو الخاص ببرغوث عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه بالتالي: “شو موهوب وشو طالعة حلوة منك يا معن، الله يوفقك ومية هلا بالخميس” .