​نادين خطيب نجمة آراب أيدول تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا فستانها

دخلت الفنانة ​نادين خطيب​ القفص الذهبي بعد علاقة عاطفية جمعتها بشاب يدعى محمد، اذ انها فاجأت الجمهور ونشرت صورة لهما بفستان الزفاف، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت نجمة برنامج “​اراب ايدول​” على الصورة قائلة: “30.6.2018 كان يوم من اجمل ايام عمرنا شكرا جزيلا لكل شخص شاركنا هالفرحة ومنشوفكم ان شاء الله بس بالافراح”.

ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم باركوا للثنائي، متمنين لهم السعادة.