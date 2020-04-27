أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت أن الفنانة المصرية ياسمين صبري تقاضت مبلغًا ضخمًا قدره 2 مليون دولار مقابل ظهورها في حلقة امس من برنامج “رامز مجنون رسمي” على قناة mbc.

ونشرت مي العيدان صورة لياسمين صبري من الحلقة وعلقت كاتبة: “ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الارض مع رامز . . شكل بوهشيمه مو مكفيها”.

وقد اثارت تدوينة مي العيدان الجدل بين متابعيها حيث شكك الكثيرون بمعلوماتها حيث قال احدهم “ليش يعني انتي كنتي موجوده وقت توقيع العقد؟” فيما استغرب اخرون ان يقبل الفنانون تعريض نفسهم للاهانة مقابل المال حيث كتب اخر: “”مدري كيف يقبلو الاهانه وهذا عندهم خير”.

يذكر ان حلقة ياسمين صبري في “رامز مجنون رسمي” قد حققت نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدرت التريند بعد عرضها.