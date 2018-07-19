3 صفات تجعل السقا فارسا للسينما بعد فيلمه الجديد مع مصطفى شعبان

انشغلت المواقع الفنية مؤخرًا خلال الساعات الماضية بأخبار اشتراك أحمد السقا مع مصطفى شعبان فى بطولة فيلم جديد بعنوان “ترانيم إبليس”، وذلك بعد 16 عاما مرت على تعاونهما خلال فيلم مافيا، وهو الأمر الذى يثبت أن السقا يتمتع بأخلاق أشبه بأخلاق الفرسان ما يجعله فارسًا بمعادلة السينما المصرية لأسباب عديدة تحتاج إلى كتيبات لشرحها نتعرض منها إلى ثلاثة فقط لها علاقة بمن حوله فى أعماله

1 – ثقته فى نفسه

أن تشترك خلال مسيرتك تقريبًا مع كل النجوم ممن حولك مثل خالد النبوى، عمرو واكد، خالد صالح وغيرهم من أهم الأسماء فهو يثبت أن السقا لم يعتبر يومًا من طينة النجوم الذين يخافون من نجومية فلان أو غيره من أهم الأسماء على الساحة، لأن ما يشغل باله فقط هو العمل، وبالتالى دومًا ما يركز على أعماله ولا يمانع في العمل مع أى نجم لثقته فى نفسه أولاً ثم إيمانه بهدف واحد أمام عينه وهو نجاح أعماله وقدرتها على أن تستمر محفورة فى التاريخ

المصدر: youm7.com

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vetogate.com : جلسات عمل للسقا ومصطفى شعبان من أجل «ترانيم إبليس»