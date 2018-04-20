60 مليون مشاهدة لم تؤهل اغنية زياد برجي للفوز بالموريكس دور!.. فما هي الاغنية الفائزة؟

رغم مرور 5 أشهر فقط على طرح كليب “شو حلو” للفنان زياد برجي، حقق الكليب عدد مشاهدات كبير جدل عبر موقع اليوتيوب، وصل إلى ستين مليون مشاهدة، لم تكسب الأغنية بجائزة أفضل أغنية لبنانية لعام 2017 في حفل توزيع Murex D’or.

وفي حفل توزيع جوائز Murex D’or تم الإعلان عن أغنية “الجرح اللي بعده” لملحم زين التي فازت بلقب “أفضل أغنية لبنانية”، وشوهدت ما يقارب إلى 2 مليون مشاهدة.

يذكر ان زياد برجي ورغم عدم فوز اغنيته “شو حلو” غير انه فاز بجائزةافضل فنان شامل للعام والتميز في الاغنية الجماهيرية.

“شو حلو” من كلمات وألحان زياد برجي ومن توزيع جيمي حداد، أما أغنية “الجرح اللي بعده” من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين.