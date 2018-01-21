MBC تخصص ميزانية ضخمة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2018

مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2018، تستعد القنوات لتحضير المحتوى الذي ستقدمه خلال الشهر ومنهم شبكة قنوات “MBC”.

وذكر موقع “في الفن” نقلا عن مصادر أن الميزانية التي رصدتها إدارة القناة لتنفيذ البرنامج هذا العام تعد الأكبر والأضخم في جميع المواسم السابقة، وأنها تتفوق بكثير على المبلغ الأخير الذي تم تنفيذ برامج “رامز تحت الأرض” بها، لتكون أكبر ميزانية لهذه النوعية من البرامج.

ومن ناحية أخرى، يعيش الممثل رامز جلال حالة من السعادة لتحقيق فيلمه الجديد “رغدة متوحشة” إيرادات جيدة في أول أيام عرضه.

حرص رامز على الذهاب إلى السينمات ومقابلة جمهوره وجها لوجه ومعرفة رأيهم في الفيلم، ونشر عبر حسابه في موقع انستغرام فيديو له وهو يتجول وسط جمهوره ويلتقط صورا تذكارية معهم.