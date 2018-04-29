mbc تعلن رسميا عن “رامز تحت الصفر”… وتؤكد الاشاعات حول تصويره في موسكو

أعلنت إدارة mbc رسميا عن برنامج مقالب رامز جلال في رمضان المقبل، إذ قال مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة القنوات بأن البرنامج يحمل اسم “رامز تحت الصفر” وتم تصويره بالفعل في موسكو عاصمة روسيا.

فيما قال محمد عبد المتعال ؤئيس قناة “mbc مصر” أن تجربة برامج رامز جلال مع mbc ناجحة للغاية سواء في مصر أو الوطن العربي، وأنه واحدا من أبرز البرامج التي تحقق ربحا للقناة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة قنوات “mbc مصر” للإعلان عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان ٢٠١٨، بحضور رئيس القناة محمد عبد المتعال، ومازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة MBC.

ورغم أنه تم في المؤتمر عرض لقطات ومشاهد من الأعمال التي تشكل الخريطة البرامجية للقناة، لم يتم عرض أي صور أو مشاهد من برنامج “رامز تحت الصفر”، وبرر عبد المتعال ذلك بأنه رغبة من إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه في رمضان 2017 تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.