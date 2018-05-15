“MBC” تفاجئ جمهورها بعرض المسلسلات قبل رمضان

كشفت شبكة قنوات “MBC” عن خريطة عرض المسلسلات على قناة “MBC مصر” في رمضان، وفاجأت الشبكة جمهورها بعرض أولى الحلقات قبل حلول الشهر الكريم بيومين، في تجربة هي الأولى من نوعها.

ويبدو إن القناة لجأت لهذه الحيلة لجذب قطاع كبير من الجمهور، ولضمان ارتفاع نسبة متابعة هذه الأعمال مبكرا قبل الانشغال بباقي الأعمال، خاصة أن الشبكة فشلت في التعاقد مع نجوم كبار كعادتها كل عام”.

وقررت الشبكة رسميا إطلاق عرض معظم المسلسلات غدا بمسلسل “خفة يد” بطولة الفنان بيومي فؤاد ومجموعة من شباب، ويعرض المسلسل في السابعة مساء، بينما تعرض حلقات الجزء الأخير من مسلسل “سلسال الدم” بطولة الفنانة عبلة كامل في الثامنة مساء، أما مسلسل “سك على إخواتك” للفنان الشاب علي ربيع، فيعرض في التاسعة مساء، بينما لم تكشف القناة عن موعد عرض برنامج “رامز تحت الصفر” لرامز جلال حتى الآن، وإن كان من المتوقع أن يعرض مع بداية الشهر الكريم.