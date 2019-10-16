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” أبلة فاهيتا ” تعود إلى الشاشة من جديد بعملين

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تستعد الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” إلى العودة من جديد إلى الشاشة وذلك من خلال التعاقد على عملين جديدين من خلال الشركة المالكة لحقوقها ” JWT ” .

العمل الأول ستظهر فيه أبلة فاهيتا مع شبكة ” نتفليكس ” و يتم التكتم على تفاصيله حاليا على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. والعمل الثاني سيعرض على احدى الشاشات المصرية والذي يعتمد على الكوميديا الساخرة والتعليقات الجريئة .

يذكر أن أبلة فاهيتا المثيرة للجدل ظهرت في برنامجها الشهير ” أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس ” في عام 2015 والذي قدمت منه 6 مواسم على مدار أربع سنوات على قناة ” cbc ” الفضائية المصرية واستضافت فيه ابرز المشاهير في مصر والوطن العربي .

 

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