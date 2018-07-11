أخت ميغان ماركل تستفز الأمير هاري :” يلعب دور المرأة وهي تلعب دور الرجل”‎

في خطوة غير مسبوقة، شنّت سامانتا ماركل هجوما على اختها غير الشقيقة ​ميغان ماركل​، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي

وطالبت من الأمير البريطاني هاري ان ينزع دور الرجل من زوجته، اذ انها اتهمته بالرضوخ لـ ميغان، واتهمتها بالإساءة الى عائلتها

واشارت ماركل الى ان ​الأمير هاري​ يسمح لـ ميغان بالسيطرة عليه والتّحكم به، واضافت انه كان عليه الزواج من حبيبته السابقة كريسيدا بوناس بدلاً من ميغان.

الجدير ذكره ان الأمير هاري وميغان ماركل كانا قد تزوجا منذ فترة وجيزة، بحضور العديد من الشخصيات الفنية العالمية.

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المصدر: elfann.com

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